Bắt được can phạm trốn khỏi trại giam

Trước đó, ngày 20-4, các can phạm giam chung phòng với Minh tại nhà tạm giữ A10 (thuộc Công an huyện Châu Thành) khi ngủ dậy phát hiện Minh bỏ trốn liền báo cáo cán bộ quản giáo.

Minh can tội trộm cắp tài sản và bị Công an Châu Thành bắt tạm giam hai tháng. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Minh có tham gia một vụ trộm cắp khác nhưng chưa kịp khởi tố thì Minh đã leo lên lỗ thông gió của phòng giam trốn mất.

Hiện VKSND tỉnh Bến Tre phối hợp với công an tỉnh tiến hành làm rõ trách nhiệm của Công an huyện Châu Thành về việc để phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ để báo cáo Cục Điều tra - VKSND Tối cao.

VĂN TÂM