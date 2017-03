Bắt được “cò” đưa thôn nữ ra nước ngoài bán dâm

(PL)- Chiều 6-7, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Đào (51 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, An Giang) lúc đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Đào là đối tượng trong đường dây dụ dỗ đưa các cô gái ở ĐBSCL sang Malaysia bán dâm do Hứa Thị Thùy Trang cầm đầu. Tháng 8-2010, Đào bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố về tội mua bán người nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Được biết Đào đã giới thiệu cho Trang và đồng bọn ba phụ nữ để đưa sang Malaysia và ép họ bán dâm. Qua những phi vụ này, Đào được trả công 6 triệu đồng và 420 USD tiền làm hộ chiếu. GIA TUỆ