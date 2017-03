Bắt được cướp từ thông tin trên Facebook

(PL)- Ngày 24-10, cơ quan điều tra Công an quận 8 (TP.HCM) cho biết đã tạm giữ hai tên cướp giật gồm Bùi Ngọc Thanh và Nguyễn Hoàng Thọ (cùng ngụ quận 8) do Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm PC45-Công an TP.HCM bàn giao.

Vào tối 21-10, chị Chung Thị Thanh Hằng (ngụ quận 8, sinh viên ĐH Văn Lang) đi từ quận 5 về cầu Chánh Hưng thì bị hai thanh niên chạy xe SH giật giỏ xách chứa ba điện thoại (có một iPhone 4S) cùng 1,5 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Sau đó, vụ việc được Hằng đăng trên Facebook kèm theo biển số xe của kẻ cướp. Thấy thông tin trùng khớp với hai thanh niên đang theo dõi, cảnh sát đặc nhiệm TP.HCM liền tiến hành truy xét và sau đó bắt được Thanh và Thọ khi chúng đang chạy xe SH trên đường Hậu Giang (quận 6). Cả hai thừa nhận đã giật giỏ xách của chị Hằng bán lấy tiền mua ma túy. LƯU NGUYỄN