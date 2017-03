Bắt được GĐ tài chính chiếm đoạt hơn 130 tỷ đồng

Đây là đường dây, tổ chức tội phạm cờ bạc xuyên quốc gia, trong đó Nishu Mura (quốc tịch Nhật Bản), Dương Thị Thanh Nhàn và đồng bọn có liên quan trực tiếp đến việc chiếm đoạt 132,5 tỷ đồng và 530.000 USD của Công ty Sanyo Di Việt Nam.



Sau khi gây án, Dương Thị Thanh Nhàn và Nishu Mura đã trốn sang Campuchia và sau đó từ Campuchia sang Macao (Trung Quốc) và đang tìm mọi cách để tiếp tục chạy trốn sang nước thứ 3. Qua kiểm tra, xác minh thông tin thấy có cơ sở, ngày 16/9, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai có báo cáo đề nghị Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức truy bắt Dương Thị Thanh Nhàn.

Chiều 17-9, tổ công tác của Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Đồng Nai đã liên hệ làm việc với Văn phòng Interpol tại Macao. Nhưng văn phòng Interpol Macao không thể đáp ứng yêu cầu của tổ công tác, vì giữa Việt Nam và Macao chưa ký hiệp định về hỗ trợ tư pháp, dẫn độ tội phạm. Lệnh truy nã quốc tế đối với Dương Thị Thanh Nhàn không có hiệu lực tại Macao nên không thể bắt giữ theo yêu cầu của Interpol Việt Nam. Theo đó, Dương Thị Thanh Nhàn vi phạm pháp luật Macao chỉ là hành vi nhập cảnh trái phép không phải tội phạm, Nhàn nhập cảnh vào Macao ngày 11-6, đến ngày 21-6 đã hết hạn nhưng vẫn cố tình ở lại Macao trái phép.

Trước đó, Cục Di trú - Xuất nhập cảnh Macao đã tạm giữ Dương Thị Thanh Nhàn trong 48 tiếng đồng hồ (từ ngày 11 đến 13-9) với lý do nhập cảnh trái phép. Nhưng Dương Thị Thanh Nhàn được trả tự do và được Cục Di trú - Xuất nhập cảnh Macao gia hạn cho ở lại Macau từ ngày 14 đến 18-9 với điều kiện mỗi ngày cư trú quá hạn phải nộp phạt 200 đôla Macao.

Ngày 18-9, Cục Di trú-Xuất nhập cảnh Macao cho biết: Theo luật pháp của Macao, Cục Di trú-Xuất nhập cảnh không được quyền mời, triệu tập Nhàn đến làm việc và việc Nhàn có đến theo giấy hẹn hay không phụ thuộc vào ý thức chấp hành của người vi phạm nhập cảnh trái phép, Cục Di trú cũng không thể yêu cầu Cảnh sát Macao can thiệp hành vi nhập cảnh trái phép của Nhàn.

Trường hợp Nhàn không đến trình diện vào 17h cùng ngày thì Cục Di trú phát hiện đang ở đâu sẽ tiếp tục tạm giữ hành chính 48 tiếng đồng hồ, sau đó gia hạn cho ở lại 6 ngày và phải nộp phạt mỗi ngày 200 đôla Macao. Nếu Nhàn không có tiền mua vé máy bay để ra khỏi Macao thì Cục Di trú sẽ tiếp tục cho ở lại; nếu làm thủ tục trục xuất thì Cục Di trú chỉ có trách nhiệm đưa Nhàn ra cửa khẩu sân bay Macao.

Đến 17h30' ngày 18-9, Cục Di trú-Xuất nhập cảnh Macao tạm giữ Dương Thị Thanh Nhàn và cử lực lượng đưa Nhàn về phòng trọ thu dọn đồ đạc tư trang, đồng thời tạm giữ máy tính xách tay và ĐTDĐ của Nhàn. Lúc 6h30' ngày 19-9, Cục Di trú-Xuất nhập cảnh Macao đưa Nhàn ra sân bay làm thủ tục trục xuất. Tại đây Nhàn luôn tìm cách bỏ trốn và đưa ra yêu sách đòi lấy ĐTDĐ đang bị tạm giữ để liên lạc cho người thân tại Việt Nam, nhưng tổ công tác đã khéo léo từ chối và thuyết phục Nhàn về TP HCM, sau đó Nhàn tự liên hệ với gia đình đón về Đồng Nai, ứng trước tiền vé máy bay cho Nhàn, khi về đến Việt Nam gia đình Nhàn có trách nhiệm trả lại.

Chuyến bay ZG 157 của Hãng hàng không VIVA-Macao cất cánh từ sân bay Macao lúc 7h15' ngày 19-9 với hàng trăm hành khách, trong đó có "hành khách Dương Thị Thanh Nhàn" và tổ công tác đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h10' cùng ngày. Được sự phối hợp của Cục Quản lý-Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), tổ công tác đưa Dương Thị Thanh Nhàn vào phòng cách ly và lúc này thủ tục bắt giữ theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đối với Dương Thị Thanh Nhàn mới được thực hiện.

Đến 10h30' ngày 19-9, việc bắt giữ Dương Thị Thanh Nhàn và niêm phong các đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án kết thúc, dẫn giải Nhàn về nơi giam giữ theo quy định.

Tuy thời gian ngắn và gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chủ động, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo của tổ công tác việc thực hiện bắt giữ Dương Thị Thanh Nhàn không gây ảnh hưởng đến công tác ngoại giao, quan hệ pháp lý. Ngoài ra tổ công tác còn thu được một số thông tin, tài liệu quan trọng có liên quan đến hành vi phạm tội của Dương Thị Thanh Nhàn và đồng bọn





Theo Công Trường (CAND)