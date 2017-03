Bắt được hai kẻ trộm chó bắn chết cán bộ tỉnh

Sau khi Công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh truy nã toàn quốc, ngày 27-10, Nguyễn Đức Biên đã ra cơ quan công an đầu thú. Tiếp đó, sáng 31-10, Nguyễn Văn Hiển đã bị bắt tại tỉnh Bắc Ninh. Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Biên và Hiển về tội giết người.

Trước đó, rạng sáng 23-10, tại khu đô thị An Huy (TP Bắc Ninh), anh Nguyễn Trung Hiếu phát hiện hai người đi xe máy câu trộm chó của mình. Anh hô hoán vừa đuổi theo thì bị một tên rút súng bắn khiến anh chết trên đường đi cấp cứu.

HUY HÀ