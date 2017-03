Bắt được người con giết mẹ vì sợi dây chuyền vàng

(PL)- Chiều 19-8, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt được Nguyễn Thị Kim Ngân (17 tuổi, ngụ ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre) và Đặng Văn Út (30 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) là hai nghi can giết người đang lẩn trốn.

Theo thông tin ban đầu, Út và Ngân đều nghiện ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài, Út tham gia mua bán ma túy cho một số con nghiện trên địa bàn Vĩnh Long. Ngoài ra, Út từng lừa lấy xe máy của người quen, khi Công an Vĩnh Long chuẩn bị bắt giữ thì Út sang Bến Tre lẩn trốn. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 14-8, Ngân cùng Út đã dùng tay siết cổ chị Trịnh Thị Cương (mẹ ruột Ngân), dùng vải nhét vào miệng, lấy xích khóa tay vào cột nhà, dùng mền trói chân chị vào thanh giường để cướp một sợi dây chuyền bốn chỉ vàng 18K. Sáng hôm sau, khi mọi người phát hiện thì chị Cương đã tử vong. VĂN TÂM