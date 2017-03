Bắt được “siêu trộm” công sở

(PL)- Chiều 9-1, Thượng tá Nguyễn Hải Thuận, Phó Chánh văn phòng Công an TP Đà Nẵng, cho Pháp Luật TP.HCM biết ngày 8-1, các trinh sát của Công an TP Đà Nẵng đã bắt Nguyễn Tuấn Vũ (35 tuổi, thường trú phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc), nghi can trộm cắp tài sản.

Khi bắt giữ, trinh sát đã thu giữ trong người Vũ một khẩu súng và chín viên đạn. Ngoài ra, lực lượng trinh sát còn thu giữ các tang vật Vũ mang theo như khoan, kềm, tóc giả, găng tay… và 62 triệu đồng. Qua đấu tranh ban đầu, Vũ khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm tại các trụ sở công sở ở TP Đà Nẵng trong thời gian qua. Ngoài ra, Vũ còn thực hiện nhiều vụ trộm khác tại các trụ sở Nhà nước ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và một số gia đình với giá trị tài sản trộm được lên đến hàng tỉ đồng. Được biết trong khoảng thời gian cuối năm 2011, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã liên tục xảy ra các vụ “siêu trộm” tấn công các công sở Nhà nước, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn gây hoang mang dư luận xã hội. Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ. LÊ PHI