Bắt được trăn lớn nuốt chửng con bê

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một phụ nữ tên Minh ở thôn Phú Cốc Tây (xã Quế Thọ) phát hiện con bò cái của gia đình mình thả trên ngọn núi thuộc xã Quế An (huyện Quế Sơn, giáp với xã Quế Thọ) về chuồng một mình, không có con bê theo.

Nghĩ con bê đi lạc, chị Minh đưa bò mẹ lên núi tìm nhưng vẫn không thấy. Khi đến một khoảnh nước sình dưới khe núi, chị Minh hoảng hồn tri hô khi phát hiện con trăn lớn đang cuộn tròn, bụng phình to.

Do ăn quá no, trăn không thể di chuyển nên bị người dân bắt gọn, mổ bụng trăn lấy con bê nặng gần 30 kg ra ngoài. Thịt trăn bán được 5 triệu đồng… Được biết thời gian qua, địa bàn xã Quế An có một số người dân bị mất bò, dê và họ nghi ngờ chính con trăn lớn này là thủ phạm.

PV