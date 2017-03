Bắt gã hàng xóm dâm ô với bé gái

Nạn nhân là em PTNY (12 tuổi) có biểu hiện kém phát triển trí tuệ.

Chị O. - mẹ bé Y. kể tối 14-10, chị thấy bé Y. đi khỏi nhà 10 phút mà chưa về nên chạy đi tìm. Lúc chị bước qua nhà ông Lệ và ra phía sau nhà thì thấy bé Y. chạy vội ra chưa kịp kéo quần lên. Cùng lúc, chị thấy ông Lệ vừa kéo quần vừa chạy về nhà nên chị hô hoán để mọi người đến chứng kiến.

Anh Nguyễn Tường Anh Vũ - Đội trưởng đội bảo vệ dân phố (BVDP) ấp 4 xác nhận nghe chị O. trình báo, anh cùng lực lượng bảo vệ đến nhà ông Lệ . Lúc này, ông đã vào nhà và ngồi lì tại chỗ. Con gái và vợ ông Lệ nhào ra mắng anh Vũ cùng BVDP dám “vu khống” ông Lệ.

Ban đầu ông Lệ quanh co chối tội, đến khi công an huyện cho bé Y. mô tả sự việc, đồng thời dựng lại hiện trường thì ông Lệ thừa nhận hành vi dâm ô của mình. Ngay trong đêm 14-10, công an tạm giữ ông Lệ.

Theo lời kể em Y., em đi ngang qua nhà ông Lệ thì ông kêu đi ra sau dãy nhà trọ có cây ổi, ông sẽ hái ổi chín cho ăn. Tin lời, em ra đó thì ông Lệ đè em vào vách tường rồi giở trò. Bất ngờ nghe tiếng mẹ kêu nên Y. đạp ông Lệ rồi bỏ chạy. Chị O. nói từ khi thuê nhà trọ cạnh nhà ông Lệ, chị đã nghe tiếng xấu về ông nên không dám để bé Y. ở nhà một mình. Ban ngày đi làm chị đều chở con theo. Tối đến chị theo sát khi con chơi quanh quẩn hàng xóm. “Vậy mà chỉ sểnh ra hơn 10 phút thì ông Lệ đã giở trò với con bé…”.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị T. cùng dãy nhà trọ với mẹ con Y. cho biết ông Lệ từng kéo con gái 10 tuổi của chị vào nhà toan làm bậy nhưng bị chị phát hiện. Chị H. nhà gần đó cũng kể từng bị ông Lệ nắm tay sàm sỡ và chị đã tát vào mặt ông. Tương tự, hai nữ sinh viên thuê trọ tại đây cho biết thường bị ông Lệ ve vãn, rủ đi nhà nghỉ.

ÁI NHÂN