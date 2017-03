Bắt gần 200 xe lạng lách, gây rối ở TP.HCM

Ngoài ra, lực lượng công an còn chia nhỏ đẩy đuổi, ngăn chặn nhiều tốp thanh niên tụ tập thành đoàn cổ vũ hoặc đi “bão đêm”.

Trung tá Phan Văn Ngọc, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an quận 4, cho biết quận đã bắt 61 xe, tạm giữ 53 chiếc để xử lý. Theo Trung tá Ngọc, từ 20 giờ đêm 24-9, hàng trăm “quái xế” tụ tập tại khu vực cầu Ông Lãnh và chạy lòng vòng qua cầu Calmette, đường Hoàng Diệu. Quận 4 đã tổ chức gần 50 cán bộ chia nhỏ nhóm “quái xế” trên và bắt “nguội”.

Công an quận Bình Thạnh chuyển xe vi phạm bắt sáng 25-9 về kho. Ảnh: A.NHÂN

Lúc 2 giờ sáng 25-9, Công an quận Bình Thạnh với sự hỗ trợ của Đội CSGT Hàng Xanh đã bắt 129 xe của các “quái xế” tại cầu Kinh (đường Bình Quới, phường 25 và 26, quận Bình Thạnh). Thượng tá Lê Thanh Vũ, Đội phó Đội CSGT-Trật tự-Phản ứng nhanh Công an quận Bình Thạnh, cho biết nắm được thông tin hơn 300 “quái xế” đang tụ về khu vực Bình Quới nên lực lượng CSGT tổ chức lực lượng vây bắt. Đáng nói là trong khi lực lượng công an đang xử lý xe bắt được tại UBND quận Bình Thạnh thì hàng trăm “quái xế” khác nẹt pô, rú còi inh ỏi trước cổng. Đến 5 giờ sáng 25-9, trinh sát báo có khoảng 300 xe tụ tập tại đường D2 tiếp tục lạng lách, biểu diễn. Các trinh sát đã tổ chức bắt được Lê Thông Thương (ngụ quận Tân Bình) là người cầm đầu biểu diễn, kích động đám đông.

ÁI NHÂN