Bắt gần 5 tấn thịt heo thối trước khi bán tại chợ công nhân

Sáng 19-11, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an cùng nhiều đơn vị liên quan bắt quả tang hai xe tải chở gần 5 tấn thịt heo hôi thối đang tuồn vào khu chợ thực phẩm Đông Đô (khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) dành cho công nhân.



Gần 5 tấn thịt heo bốc mùi hôi thối bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trước đó, tối 18-11, lực lượng chức năng đã kiểm tra bên trong hai xe tải phát hiện gần 5 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Toàn bộ số hàng trên được đông lạnh, có chất phụ phẩm, bốc mùi hôi thối và đang chuyển màu. Trong xe, một số tảng thịt heo lớn có xuất hiện những cục hạch to bằng đầu ngón tay và chuyển màu thâm.

Qua làm việc, chủ của số hàng trên là Nguyễn Văn Cao (ngụ phường An Phú, Thuận An, Bình Dương) khai nhận số hàng trên được thu mua từ huyện Thống Nhất (Đồng Nai) rồi sau đó vận chuyển về Bình Dương rồi phân phối cho các tiểu thương bán cho công nhân sử dụng. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản sự việc và đưa số hàng về trụ sở.



Thịt heo đã ngả màu, có mùi thối.

Theo một cán bộ điều tra C49, để nắm được quy trình hoạt động của đường dây vận chuyển thịt bẩn này, lực lượng C49 đã mật phục theo dõi từ gần ba tháng nay tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Tại đây, một lượng heo không rõ nguồn gốc, heo bệnh, heo chết được tập kết tại một căn nhà hoang tại huyện Thống Nhất để giết mổ rồi mang đi tiêu thụ.

Số hàng trên sẽ được đưa về khu xử lý chất thải nam Bình Dương để tiêu hủy. Sự việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.