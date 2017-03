Bắt giam 2 kẻ liều mạng chém công an

Vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 28-1 (tức mùng 6 Tết Nhâm Thìn), từ tin báo của quần chúng về một nhóm thanh niên đang gây rối an ninh trật tự tại thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, anh Nguyễn Văn Tuấn (Phó trưởng Công an xã Phước Thành) và Nguyễn Văn Sáu (công an viên thôn Cảnh An 1) đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Hai anh vừa đến nơi thì bất ngờ, Bằng và Chức liền hô hoán “Giết! Giết công an!” rồi dùng dao chém hai anh bị thương.