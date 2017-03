Bắt giam bốn cán bộ Vinashin

Lệnh bắt đã được VKSND Tối cao phê chuẩn. Công an cũng khám xét nhà riêng, nơi làm việc của bốn cán bộ này.

Những người bị bắt tạm giam là Trần Quang Vũ (nguyên tổng giám đốc điều hành Vinashin), Trần Văn Liêm (nguyên trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Vinashin), Nguyễn Văn Tuyên (nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh), Nguyễn Tuấn Dương (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Cửu Long, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thép Cái Lân Vinashin).

Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét nhà riêng của các bị can nêu trên tại Hà Nội, Hải Phòng trong hơn bốn giờ liền. Việc bắt, khám xét kết thúc lúc 14 giờ 30 ngày 3-9.

Chiều 3-9, công an đã gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả điều tra ban đầu cũng như việc bắt tạm giam bốn cán bộ của Vinashin.

Trung tướng Hoàng Kông Tư - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết: Sau khi bắt Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Tập đoàn Vinashin), bị can Bình khai nhận nhiều nội dung quan trọng. Qua đó, công an xác định ông Bình đã có hành vi cố ý thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi thực hiện các dự án mua tàu Hoa Sen, đầu tư nhà máy nhiệt điện Sông Hồng và bán tài sản thế chấp tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Từ tài liệu và lời khai nhận của bị can Bình, công an đã có cơ sở xác định bốn bị can trên có hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

