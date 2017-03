Bắt giam chủ khách sạn chứa mại dâm

Phạm Hoàng Sơn - chủ khách sạn Hoàng Sơn và Phạm Hồng Thoại Châu - quản lý khách sạn TD để điều tra về tội chứa mại dâm. Ngoài ra, Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can đối với Võ Thị Trúc Linh (Sóc Trăng) và Phạm Cao Thanh, Vũ Bá Long (Vĩnh Long) về tội môi giới mại dâm.

Trước đó, từ tin tố giác của quần chúng, Công an TP Cần Thơ kiểm tra một số khách sạn ở phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) và phát hiện tại những nơi này đang diễn ra hành vi mua bán dâm.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán dâm lớn trên địa bàn tỉnh. Tối 23-10, công an kiểm tra một nhà nghỉ ở TP Huế và phát hiện bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm. Tại cơ quan điều tra, bốn cô gái khai nhận mỗi lần đi khách có giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Mọi giao dịch đều do bà Hoàng Thị Oánh (Quảng Bình) làm môi giới. Hiện bà Oánh đang bị tạm giữ để điều tra.

GIA TUỆ - VIẾT LONG