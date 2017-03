Bắt giám đốc Chi nhánh Muaban24 Phú Thọ

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 31-7, công an đã khởi tố vụ án trốn thuế tại hai chi nhánh của Công ty Muaban24 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã phối hợp với Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh khám xét tại trụ sở chính của công ty này ở Hà Nội.

Công ty Muaban24 kinh doanh trực tuyến trên trang web muaban24.vn và có chi nhánh ở rất nhiều địa phương. Trang web này bao gồm nhiều gian hàng, những người tham gia phải bỏ ra số tiền khoảng 5 triệu đồng để sở hữu một gian hàng. Khi giới thiệu thêm một người khác tham gia, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng hơn 1 triệu đồng. Hầu hết những người tham gia đều không có trình độ tin học, thậm chí có người còn không biết sử dụng máy tính và không hề có nhu cầu bán hàng qua mạng. Họ tham gia chỉ nhằm mục đích hưởng hoa hồng trực tiếp thông qua việc giới thiệu người khác mua “gian hàng”.

Thống kê từ Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin (Bộ Công Thương) cho thấy có đến 40 công ty đang hoạt động theo mô hình đa cấp thương mại điện tử. Giống như Muaban24, 39 công ty còn lại cũng chưa được Bộ Công Thương cấp phép cho hoạt động thương mại điện tử.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, trong năm nay Bộ Công Thương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo nghị định thay thế nghị định thương mại điện tử năm 2006. Đặc biệt, trong dự thảo có nêu rõ hành vi bị cấm là cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thông qua một mạng lưới kinh doanh, tiếp thị, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản ban đầu, nhận tiền thưởng hoặc hưởng lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia. Nếu như vậy thì hình thức kinh doanh như Muaban24 sẽ bị cấm và 39 công ty hoạt động theo loại hình này cũng không được phép kinh doanh.

T.LƯU - T.ANH