Bắt giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô

Công an đã khám xét nơi làm việc của bị can Minh tại Công ty Cảng Vũng Rô và nhà riêng. Trước đó, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can Minh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp, chi ủy viên chi bộ Công ty Cảng Vũng Rô đối với ông Minh. UBND tỉnh Phú Yên đình chỉ quyền điều hành công ty của ông Minh.

Như chúng tôi đã thông tin, để có vốn mua bán vải sợi với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đại Lộc (Bình Dương), ông Nguyễn Minh đã thế chấp toàn bộ tài sản nhà nước để vay vốn ngân hàng khi chưa được phép của ủy ban tỉnh. Ông Minh còn để cho Công ty Đại Lộc nợ 50 tỉ đồng chưa thu hồi được. Để đối phó với cơ quan chức năng về khoản nợ trên, hai công ty này ký các hợp đồng thế chấp tài sản, hàng hóa trái quy định…

TẤN LỘC - LÊ NGUYỄN