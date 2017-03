Bắt giám đốc công ty lừa đảo, chiếm dụng vốn kích cầu

(PL)- Ngày 15-9, tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Trần Hữu Trung (ngụ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng)

nguyên giám đốc Công ty CP Khai thác Vận tải Đường biển Ninh Thuận, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trần Hữu Trung là một trong bốn thành viên của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Nam Trung Bộ (SCIC) do Nguyễn Hải Trung làm chủ tịch HĐQT (Hải Trung đã bị khởi tố, bắt giam vào tháng 5-2011 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Pháp Luật TP.HCM đã thông tin). Theo hồ sơ, Nguyễn Hải Trung, Trần Hữu Trung, Phan Tuấn Linh là thành viên sáng lập SCIC. Đầu năm 2009, SCIC được ông Võ Thành Danh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Thuận, cấp chứng thư bảo lãnh vay gói kích cầu gần 200 tỉ đồng. Cùng thời điểm, nhóm này thành lập Công ty CP Khai thác Vận tải biển Ninh Thuận do Hữu Trung làm giám đốc. Sau đó, công ty này được ông Danh cấp chứng thư bảo lãnh vay vốn kích cầu sai đối tượng, mục đích với số tiền 258 tỉ đồng (nhưng chưa kịp rút tiền thì bị phát hiện). Đầu năm 2010, Hữu Trung ký hợp đồng hợp tác đóng mới hai tàu chở dầu với Công ty CP Bất động sản Vinalines (Hà Nội) rồi chiếm dụng, tiêu xài cá nhân 58 tỉ đồng do công ty này chuyển vào tài khoản để thực hiện hợp đồng. MINH TRÂN