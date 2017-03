Bắt giữ 43 “con bạc”

Chủ chứa của sới bạc này là Chu Thị Sinh, SN 1973, ở thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì. Tại cơ quan điều tra, Sinh cùng các đối tượng bị bắt quả tang hành vi đánh bạc khai hai anh em Chu Văn Đà, tức Long, SN 1968 và Chu Văn Đề, SN 1974, trú tại xã Đồng Thái, huyện Ba Vì là những đối tượng tổ chức đánh bạc.

Để che mắt các cơ quan chức năng, Đà và Đề thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc. Sới bạc “di động” của hai anh em Đà - Đề được tổ chức hoạt động 2 ca mỗi ngày. Ca thứ nhất bắt đầu từ 11h-13h và ca sau từ 14h-16h. Tuy thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, nhưng sới bạc “di động” của Đà và Đề tổ chức thu hút được khá đông “con bạc” ở quanh vùng tham gia với số lượng mỗi ca khoảng 40-50 người…

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Đà và Đề tổ chức sới bạc rất công phu, tuyển chọn đối tượng bảo vệ từ vòng ngoài với phương thức trước mỗi ca đánh bạc đều có người đứng cảnh giới từ ngoài đầu làng. Khi phát hiện có người lạ, đối tượng bảo vệ liên lạc với Đà và Đề qua điện thoại di động để cả bọn tìm cách đối phó.

Ngoài ra, tại sới bạc Đà và Đề còn tổ chức cho người làm tín dụng “đen” với mức lãi suất cho vay tại sới lên tới 50.000 đồng/1 triệu đồng. Ai muốn tham gia đánh bạc, khi qua cửa sới phải cắt lại tiền “phế” là 100.000 đồng. Số tiền này cũng được hai anh em Đà và Đề thu để trang trải tiền thuê địa điểm lập sới bạc và các khoản chi phí phát sinh khác trong quá trình tổ chức đánh bạc.

Trong số các đối tượng giúp sức một cách tích cực cho Đà và Đề thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc có Trần Ngọc Cường, SN 1970, trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Cường được giao làm “hồ lỳ” trong sới bạc, chuyên thu và trả tiền cho các “con bạc” được và thua. Cơ quan công an đã làm rõ Cường là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt của Công an huyện Sóc Sơn về hành vi hủy hoại tài sản.

Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn rồi theo hai anh em Đà và Đề làm việc trong sới bạc. Ngoài trường hợp nêu trên, cơ quan điều tra cũng làm rõ đối tượng Phùng Đình Quán, SN 1980, trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì được Đà và Đề cho làm tín dụng “đen” tại sới bạc và Đỗ Văn Nhất, SN 1984; Lê Văn Thảo, SN 1978, đều trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì được giao xóc cái.

Ngày 8-12-2009, sau khi phân loại xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội quyết định tạm giữ hình sự chủ chứa Chu Thị Sinh; “hồ lỳ” Trần Ngọc Cường; “xóc cái” Đỗ Văn Nhất; tín dụng “đen” Phùng Đình Quán; Lê Văn Thảo cùng với 18 “con bạc” khác để tiếp tục điều tra, xử lý. Riêng các đối tượng Chu Văn Đà và Chu Văn Đề đang bỏ trốn, đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi tổ chức đánh bạc và đang tích cực truy bắt. Chu Văn Đà và Chu Văn Đề đang lẩn trốn tại đâu, tới ngay cơ quan công an đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ai biết hai anh em đối tượng tổ chức đánh bạc trốn tại đâu, đề nghị báo ngay cho Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 39.396.502 - 39.422.532) để kịp thời bắt tội phạm.

Theo Hà Trang (ANTĐ)