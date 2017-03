(PL)- Ngày 17-7, kiểm lâm huyện Tuy An (Phú Yên) truy đuổi ôtô tải 78K-0886 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Khi kiểm lâm đuổi kịp, tài xế đã bỏ xe chạy trốn, bỏ lại chiếc xe với hơn 9 m3 gỗ hương, thuộc nhóm I, quý hiếm, cấm khai thác, mua bán, vận chuyển. Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An đã lập biên bản thu giữ tang vật và đang truy tìm chủ nhân số gỗ trên. TL