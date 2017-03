Bắt giữ ba nghi can giết người

(PL)- Ngày 26-10, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã bắt ba nghi can trong vụ sát hại anh Trần Văn Nghi, Tổ trưởng sản xuất của Công ty TNHH gỗ Hòa Phát (thị xã Dĩ An) vào đêm 23-10.

Đó là Dương Thành Hậu, Lê Văn Quý và Lý Văn Thuật. Thuật khai cả hai vợ chồng Thuật cùng làm công nhân tại tổ sản xuất do anh Nghi là tổ trưởng. Gần đây, biết vợ đang mang thai nên Thuật xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc vợ. Tuy nhiên, do đơn đặt hàng của công ty còn nhiều nên anh Nghi không giải quyết. Bực tức, Thuật đã xé thẻ nhân viên trước mặt anh Nghi và bị công ty cho nghỉ việc. Ấm ức, Thuật tìm cách trả thù. Đêm 23-10, Thuật lấy một con dao Thái Lan rủ Hậu, Quý đứng phục trên đường chờ anh Nghi tan ca ra về. Khi anh Nghi đi bộ về nhà trọ thì bị Thuật đâm tới tấp vào người làm anh tử vong. XUÂN LƯƠNG