Bắt giữ bảy sừng động vật nghi là tê giác

Đội thủ tục hành lý nhập khẩu qua soi chiếu hành lý của hai đối tượng Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Thân (cùng ngụ Hà Nội) đã phát hiện bảy sừng động vật nghi sừng tê giác với tổng trọng lượng 23,5 kg, giá trị lên tới hàng chục tỉ đồng.

Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Thân không xuất trình được giấy phép nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền cũng như các giấy tờ liên quan. Lực lượng hải quan đã lập biên bản, tạm giữ số hàng trên cùng hộ chiếu của hai đối tượng. Cùng ngày, mẫu của bảy chiếc sừng đã được Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài gửi tới Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định, xác định loại động vật.

Chiều 7-11, cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tạm giữ hai con hổ sống tịch thu từ nhà dân để giám định nguồn gốc phục vụ điều tra, sau đó sẽ thả về rừng.

Sáng 6-11, lực lượng công an huyện kiểm tra, thu giữ hai con hổ đang được nuôi, nhốt trái phép tại gia đình ông Nguyễn Văn Sáng (trú xóm 5, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu). Hai con hổ trên nặng tổng cộng khoảng 70 kg. Ông Sáng khai hai con hổ trên do chị Nguyễn Thị Thể (trú xóm Phú Bình, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) gửi nhờ nuôi từ ngày 2-11. Sáng 7-11, chị Thể khai: Từ tháng 2-2011, gia đình chị mua hai hổ con. Thời gian gần đây, khi hai con hổ đã lớn, thấy cơ quan chức năng truy tìm các gia đình nuôi nhốt hổ trái phép nên chị Thể đem gửi nhà ông Sáng.

Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu cho biết sẽ bàn giao hai con hổ cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã tiếp tục nuôi, chăm sóc cho đến khi thả về rừng. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Diễn Châu và tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

NT - Đ.LAM