Bắt giữ can phạm để điều tra

Sáng 7-3, gia đình bà Phụng gồm ba người (anh, chị và em ruột) đã có mặt, làm việc với nhà chức trách Đài Loan để xin nhận thi thể bà Phụng đưa đi hỏa táng, sau đó sẽ mang hài cốt về Việt Nam. Bà Phụng đã bị chồng là ông Hoàng Đông Hòa (52 tuổi, quốc tịch Đài Loan, ngụ khu chung cư Văn Sơn, TP Đài Bắc) sát hại dã man tại nhà riêng vào chiều 1-3. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở của gia đình bà Phụng được Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, Sở Ngoại vụ TP.HCM hỗ trợ.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Quốc Long, Trưởng đồn Công an Mộc Tân, khu Văn Sơn tại Đài Loan, xác nhận: “Chúng tôi đã bắt giữ can phạm Hoàng Đông Hòa để điều tra vì can tội giết người. Bà Phụng bị chồng chém ở khu vực cổ, cắt từ trái qua phải làm đứt động mạch cảnh”. Ngoài ra, ông Long còn cho biết khi bị bắt giữ để điều tra, Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng gây án trong lúc say rượu, không kiểm soát được hành vi.

Can phạm Hoàng Đông Hòa bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ. Ảnh: www.TVBS.com.TW

Ông Long khẳng định vụ án xảy ra đúng những gì mà hai tờ báo Đài Loan gồm Bình Quả Nhật Báo và trang www.TVBS.com.TW phản ánh. Theo đó, sáng 1-3, Hòa trong tình trạng say xỉn đến nơi làm việc của bà Phụng để quát tháo bà. Do Hòa gây rối nên quản lý công ty trình báo cảnh sát yêu cầu ông Hòa ra về. Sau đó bà Phụng xin nghỉ việc buổi chiều để về nhà giải quyết bất hòa với chồng. Chiều cùng ngày, ông Hòa tiếp tục uống rượu, cự cãi với vợ. Đã nhiều lần bị chồng hành hung trong khi say rượu nên bà Phụng đã đến Đồn công an Mộc Tân báo án và xin được bảo vệ. Tuy nhiên, cảnh sát nhận định tình hình chưa quá nghiêm trọng, chưa cần áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp nên chỉ cấp phiếu tiếp nhận để bà Phụng ra về.

Trang báo www.TVBS.com.TW mô tả chưa đầy 1 giờ sau, Hòa say xỉn, mạt sát vợ thậm tệ. Bà Phụng trưng ra giấy tiếp nhận trình báo của cảnh sát và có đáp trả lại chồng “đồ vô dụng”. Bất ngờ Hòa vớ con dao bổ cau có sẵn trong nhà đâm vào cổ vợ. Bà Phụng ôm vết thương chạy ra khỏi nhà cầu cứu nhưng chỉ chạy qua được hai căn nhà thì đã ngã gục. Hàng xóm đưa bà Phụng đi cấp cứu nhưng không kịp. Hòa bị bắt giữ tại hiện trường với quần áo đang mặc trên người đầy những vết máu.

Chị ruột của bà Phụng là bà Ninh Lệ Chánh (ngụ phường 5, quận 11, TP.HCM) cho biết bà Phụng kết hôn với ông Hòa từ năm 26 tuổi, thông qua môi giới. Ban đầu các chị em trong nhà ngăn cản vì thấy rằng ông Hòa có vẻ bề ngoài không mấy thiện cảm. Tuy nhiên, bà Phụng đã quyết định tổ chức lễ cưới rồi theo ông Hòa về sống ở Đài Loan. Tại xứ người, bà Phụng mới biết được chồng mình làm nghề mộc, thu nhập bất ổn và nghiện rượu. Ngày nào khi đã có hơi men ông Hòa về nhà gây gổ, hành hung bà Phụng.

Dù sống trong cảnh bạo hành như thế bà Phụng vẫn cam chịu và có với Hòa hai đứa con gái 14 và 12 tuổi. Biết kinh tế gia đình eo hẹp nên bà Phụng xin đi làm công nhân. Thế nhưng Hòa phản ứng chuyện bà Phụng đi làm vì cho rằng không có thời gian lo cho gia đình, đây là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng kéo dài đến án mạng.

Sau khi xảy ra vụ án, hai đứa con gái của bà Phụng chưa có người giám hộ nên tạm thời được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Cơ sở Bảo trợ xã hội, TP Đài Bắc.

HOÀNG TUYẾT- TƯỜNG THIÊN