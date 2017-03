Bắt giữ chất tạo nạc của Công ty Oni

Tại đây đoàn công tác thu giữ 120 gói thuốc kháng viêm Ampicoli; 30 gói Bcomplex - C; 102 gói thuốc cúm gia cầm Gamacin; 10 túi bột tổng hợp heo thịt Oni Mix bung mông, nở vai, tạo nạc, tăng trọng; 6 gói Rsovomilk.



Tất cả sản phẩm trên đều do Công ty TNHH Oni ở TP.HCM sản xuất. (Trong đó thuốc kháng viêm Ampicoli, thức ăn gia súc gia cầm Oni Mix bột tổng hợp heo thịt bung mông, nở vai, tạo nạc đã được Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an xác định là loại thuốc thú y không được phép lưu hành tại VN).



Được biết đến thời điểm này cơ quan chức năng đã thu hồi tổng cộng 14 loại sản phẩm với gần 300kg sản phẩm của Công ty TNHH Oni tại các cửa hàng, đại lý ở Quảng Nam. Trong đó, có năm loại sản phẩm nằm trong danh mục chất cấm trong chăn nuôi và thuốc thú y không được phép lưu hành.



Qua công tác điều tra, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định người bỏ hàng cho đại lý thức ăn gia súc, gia cầm Thanh Tùng là Nguyễn Văn Hải (27 tuổi, trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nhân viên thị trường của Công ty Oni.



Theo T.PHƯƠNG - V.TRƯỜNG (TTO)