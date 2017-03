Bắt giữ “đinh tặc” Trần Ngọc Tuân

(PL)- Ngày 12-11, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Bình Chiểu (TP.HCM) kiểm tra tiệm sửa xe Thanh Phước (quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu) do Trần Ngọc Tuân (30 tuổi, quê Thanh Hóa) làm chủ.

Tại đây, công an phát hiện kềm, mảnh kẽm cắt đinh, sổ ghi doanh thu từ hoạt động rải đinh bẫy người đi đường. Theo anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm Phú Hòa (Thủ Dầu Một, Bình Dương), qua theo dõi phát hiện Tuân thực hiện cắt đinh ngay trong tiệm và rải đinh xuống đường bằng tay. Chính Tuân điều khiển xe máy rải đinh mỗi ngày khoảng 30-50 đinh kẽm hình tam giác, hình thoi. Khi có chứng cứ về “đinh tặc” Trần Ngọc Tuân, các “hiệp sĩ” cung cấp cho Công an quận Thủ Đức triệt phá. Trong vụ Phạm Văn Hải (28 tuổi, quê Thanh Hóa) rải đinh bị “hiệp sĩ” bắt quả tang trưa 10-11 trên quốc lộ 1A (Linh Trung, Thủ Đức), cơ quan điều tra cho biết đang khẩn trương củng cố chứng cứ và tìm người bị hại để khởi tố vụ án hủy hoại tài sản. VÕ BÁ