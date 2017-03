Bắt giữ kẻ chống công an

Sáng 23-9, tổ tuần tra phòng, chống tội phạm Công an phường 13 (quận 5) gồm hai cán bộ công an Đào Công Nam và Đặng Minh Tâm đang làm nhiệm vụ tại khu vực Công viên Thăng Long. Khi đến góc đường Gò Công thì phát hiện nhóm đối tượng khả nghi tụ tập nên đến kiểm tra. Khi công an yêu cầu Hùng không được tụ tập gây mất an ninh trật tự thì Hùng chửi mắng rồi bất ngờ rút cây gỗ có gắn dao đâm anh Nam, gây thương tích ở cằm. Nhiều người dân chứng kiến bức xúc đã hỗ trợ công an bắt giữ Hùng.

Hiện Công an quận 5 đang lập hồ sơ xử lý Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ.

ÁI NHÂN - HOÀNG LAN