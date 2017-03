Bắt giữ kẻ “nợ” ba bản án trốn lệnh truy nã

Đơn vị này đã bắt giữ Dương Thị Trang (trú xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đang ôm con gái 23 tháng tuổi, trốn lệnh truy nã. Đầu năm 2012, khi Trang đang tại ngoại chờ ngày TAND TP Vinh xét xử tội mua bán trái phép chất ma túy thì Trang lại đi bán heroin và bị bắt quả tang. TAND TP Vinh đã tuyên phạt Trang bảy năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nhưng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Trang được tạm hoãn thi hành án.

Đến trưa 19-6-2012, Trang lại bị công an bắt quả tang đang bồng con đi bán heroin. Trang lại bị TAND TP Vinh xử phạt thêm hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do Trang đang nuôi con nhỏ nên được tiếp tục hoãn thi hành án. Sáng 24-4-2013, Trang đang cùng Dương Thị Trang bán heroin ở địa bàn phường Bến Thủy (TP Vinh) thì bị Công an TP Vinh bắt quả tang. Vì đang nuôi con nhỏ nên Trang lại được tại ngoại. Thời gian này Trang bỏ trốn và Công an TP Vinh ra quyết định truy nã. Trang bị bắt giữ khi đang ôm con trốn ở thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, hiện Trang đang lấy lý do nuôi con nhỏ để xin được tại ngoại tiếp.

Đ.LAM