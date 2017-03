Bắt giữ kẻ trộm trong vụ cháy chợ

Bước đầu, Trung khai nhận lợi dụng các tiểu thương lo dập lửa và chuyển hàng từ chợ ra ngoài, Trung đã lấy cắp một số tài sản.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, lúc 20 giờ ngày 20-6, tại đình phụ chợ Vinh (TP Vinh) xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi 122 kiốt, thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã điều động lực lượng và xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, việc dập lửa phần nào bị cản trở do hàng ngàn người dân hiếu kỳ kéo đến xem và hôi của. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An cho biết hiện đang phối hợp cùng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm, giám định hiện trường, truy tìm nguyên nhân vụ cháy.

UBND TP Vinh đã hỗ trợ mỗi tiểu thương có kiốt bị cháy 3 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An đã biểu dương lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh và tặng thưởng 30 triệu đồng.

ĐẮC LAM