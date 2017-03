Bắt giữ người làm giả bằng ĐH, thẻ nhà báo

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 10-6, Công an quận Hoàng Mai bất ngờ kiểm tra một tụ điểm đánh bạc trá hình tại tổ 10, phường Thịnh Liệt và phát hiện sáu người đang ngồi đánh bạc trong một căn nhà, thu giữ tại chiếu bạc gần 12 triệu đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một loạt các loại giấy tờ mang tên nhiều người khác nhau như bằng ĐH-CĐ, “sổ đỏ”, thẻ nhà báo, học bạ, dấu đồng, mực in… và các công cụ làm giả giấy tờ. Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Hòa (tạm trú phường Thịnh Liệt). Tại cơ quan công an, Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

PL (Theo TTXVN)