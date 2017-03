Bắt giữ người mang ma túy từ Lào về Nghệ An

(PL)- Ngày 29-10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Trịnh Xuân Yên (xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để mở rộng điều tra đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Nghệ An.

Chiều 28-10, Yên đang mang trong người 6.000 viên ma túy tổng hợp đi “giao hàng” trên địa bàn thị trấn Diễn Châu thì bị phát hiện, bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nhà Yên, công an thu giữ thêm 200 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu Yên khai Yên có vợ mang quốc tịch Lào, vợ chồng thường xuyên sống ở Lào và số ma túy trên được Yên mang từ Lào về quê tiêu thụ. l Công an TP Vinh (Nghệ An) cũng đang tạm giữ Lê Anh Đức (phường Hồng Sơn, TP Vinh) vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sáng 28-10, do Đức lái xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị dừng xe kiểm tra. Khi ấy Đức mở cốp xe lấy một gói heroin bỏ vào miệng nuốt để phi tang. Tuy nhiên, công an đã kịp khống chế bắt Đức nhả gói heroin ra. ĐẮC LAM