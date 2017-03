Bắt giữ người nổ súng trong quán cà phê

(PL)- Chiều 13-9, thượng tá Phan Đình Sửu, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa bắt Nguyễn Anh Tuấn (trú xã Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) vì tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và nổ súng trong quán cà phê trên địa bàn huyện.

Tuấn đã giao nộp khẩu súng K59 và một viên đạn. Lúc 21 giờ đêm 7-9, tại quán cà phê Huy Hương (xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc), do mâu thuẫn cá nhân, Tuấn đã dùng súng K59 bắn chỉ thiên hai phát đe dọa Hoàng Xuân Quỳnh (ngụ xã Nghi Thu, Cửa Lò) rồi bỏ trốn. Đ.LAM