Bắt giữ người tình của bà hiếp dâm cháu

Trước đó, chị NTBM đến Công an xã Trung An (Củ Chi) trình báo do chị bận đi làm nên gửi con là cháu NTTT (năm tuổi) cho mẹ ruột là bà NTL trông giúp. Do Hùng sống như vợ chồng với bà L. nên trưa 8-9, lợi dụng việc tắm cho cháu T., Hùng đã có hành vi hiếp dâm cháu.

Cùng ngày, Công an quận Thủ Đức cho biết đã bắt giữ Võ Văn Đông (tạm trú quận Thủ Đức) về hành vi giao cấu với trẻ em. Chiều 10-9, chị NTLT đi làm về thấy con là NTXC (15 tuổi) có biểu hiện nôn ói và phát hiện cháu C. có thai nên đã trình báo với Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Cháu C. trình bày cách đây khoảng một tháng đã bị Đông dùng vũ lực kéo C. vào phòng trọ thực hiện hành vi giao cấu.

HT