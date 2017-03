Bắt giữ nhiều vụ pháo lậu

Trước đó, tại khu Cầu Trắng, phường Đại Yên - TP Hạ Long, Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng, 35 tuổi, vận chuyển trái phép 180 thỏi thuốc nổ, trọng lượng 36kg.

Tại Lạng Sơn, Công an huyện Văn Lãng phối hợp với Đồn biên phòng Tân Thanh bắt 2 đối tượng vận chuyển 36kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Còn tại huyện Hưng Yên, Công an huyện Ân Thi phát hiện bắt một đối tượng thu 29kg pháo nổ.

Theo KH.NGUYỄN (SGGP)