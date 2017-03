Bắt giữ nhóm đối tượng mang súng đi cướp giật

(PL)- Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết vừa khám phá thành công chuyên án 112CG, khởi tố, bắt tạm giam bảy nghi can sử dụng xe máy phân khối lớn mang biển số giả và mang súng, hung khí đi cướp giật tài sản.

Đó là Đặng Khánh Hòa, Nguyễn Trường Sơn, Lê Trường Chinh, Phạm Đình Bắc, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Văn Nam và Phạm Hồng. Nhóm này gây ra 17 vụ cướp giật trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận. Khám nhà Hòa, công an thu giữ một khẩu súng săm lét, một khẩu súng côn quay tự chế, 38 viên đạn thể thao, bốn viên đạn hoa cải, ba bộ biển số xe máy giả. Đ.LAM