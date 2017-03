Bắt giữ ô tô con chở hơn 570 kg pháo lậu

(PL)- 4 giờ sáng 20-10, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ một xe ô tô con đang vận chuyển trái phép hơn 570 kg pháo lậu.

Chiếc xe bị bắt có biển số 16N-5575 do Vũ Đình Tuấn điều khiển chở pháo lậu cùng Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Phú và Dương Ngô Quy (đều trú tại Hải Phòng). Trên xe có ba bao tải pháo “lựu đạn” và 16 thùng pháo bánh do nước ngoài sản xuất. Cả bốn người nêu trên đang bị tạm giữ, họ khai nhận định chuyển số pháo này từ Hải Phòng vào TP Vinh (Nghệ An) tiêu thụ. Đ.LAM