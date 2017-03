Bắt giữ xe biển số Lào vận chuyển động vật hoang dã

Trước đó, trưa 5-10, trên quốc lộ 1A đoạn qua TP Vinh, Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện, bắt giữ xe ôtô mang biển số Lào chở hai con nhím rừng nặng 12 kg và 78 con rùa đá nặng 39 kg. Tài xế Nguyễn Đình Kiên (trú xã Hưng Đông, TP Vinh) khai chở số động vật hoang dã trên từ Lào về Nghệ An tiêu thụ. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM