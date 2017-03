Bắt hai băng chuyên trộm, cướp xe máy

Ngày 3-1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam sáu bị can gồm: Phan Duy Tân, Phạm Văn Hên, Trần Minh Nguyệt, Hồ Vũ Phi, Nguyễn Ngọc Trung và Hà Phú Định để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lần ra nhóm “đá xế” chuyên nghiệp

Gần đây, quận Bình Tân luôn xảy ra tình trạng trộm cắp xe máy ở các khu vực dân cư. Lực lượng trinh sát đã được điều động theo dõi, lần theo dấu vết những đối tượng nghi vấn. Ngày 14-12-2012, anh NTD chạy xe ôm tại hương lộ 2 đã bị Phan Duy Tân trộm xe. Qua trình báo của nạn nhân, trinh sát nắm được Tân đem xe về ngã tư Gò Mây, liên lạc với Phi và Trung để bán với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó Trung đã bán xe lại cho Định, hưởng lợi 500.000 đồng.

Khi bị bắt giữ, Trung đã khai thêm ra vụ trộm xe Air Blade của hai kẻ trộm chuyên nghiệp là Phạm Văn Hên và Trần Minh Nguyệt. Tiến hành khám xét nhà Trung, công an thu giữ nhiều kiếm, roi điện cùng 20 xe máy. Ngay sau đó công an đã bắt giữ Hên và Nguyệt. Cả hai thừa nhận đã trộm chiếc Air Blade và bán lại cho Trung với giá 6,5 triệu đồng.

Sáu nghi can trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy vừa bị Công an quận Bình Tân bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: HT

Bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò từng đối tượng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe chuyên nghiệp này. Theo đó, Trung là đầu mối tiêu thụ xe gian, Định làm giấy tờ giả, đục số khung, số sườn để bán lại ra ngoài thị trường. Những xe không làm được giấy tờ giả, Trung bán đứt lại cho Định để Định mang sang Campuchia bán tiếp.

Nhóm trộm, cướp nghiện ma túy

Cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Mai Chức, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Thủ Đức (TP.HCM), cho biết một băng nhóm cướp, cướp giật và trộm chuyên nghiệp vừa sa lưới. Có bốn nghi can (từ 17 đến 19 tuổi) đang bị tạm giữ gồm: Bùi Duy Thánh, Đỗ Hồng Phúc (tự Rùa), Nguyễn Trần Thi Hải và Nguyễn Văn Tây. Được biết Thánh đang bị Công an quận Thủ Đức truy nã về hành vi trộm cắp tài sản, ba nghi can còn lại đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp.

Nhóm này thuê phòng trọ trú ẩn, làm nơi “phê” ma túy và cất chứa tài sản phi pháp. Chúng thường tụ tập thâu đêm suốt sáng tại các tiệm Internet trên quốc lộ 13 rồi kéo nhau ra đường thực hiện các vụ cướp xe máy.

Đầu tháng 12-2012, trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức đã nắm được hoạt động của băng nhóm này nhưng do hành tung “thoắt ẩn, thoắt hiện” của chúng nên chưa tóm gọn.

Đêm 1-1, cả bốn kéo đến đường 17 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) khống chế anh NVĐ cướp xe máy rồi tẩu thoát. Khi chúng vừa đưa xe máy cướp được về phòng trọ cất giấu thì công an ập vào bắt giữ... Chúng khai nhận từ tháng 10-2012 đến khi bị bắt đã thực hiện ba vụ “đá xế”, một vụ cướp giật và một vụ cướp. Tài sản cướp được đều dùng hết vào việc ăn nhậu, mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện.

