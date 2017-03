Bắt hai giang hồ vùng giáp ranh

Tho tạm trú tại phường An Bình (thị xã Dĩ An). Ngày 18-11, Tho đến thăm một đàn em đang ở trọ khu phố Bình Đường 4, phường An Bình. Lúc này, anh Trà Thanh cùng bạn gái cũng đến khu nhà trọ tìm bạn. Khi anh Thanh và bạn gái đi ngang qua chỗ Tho ngồi nhậu, vô tình va chạm với Tho. Sau một hồi cự cãi, anh Thanh cùng bạn gái bỏ đi.

Tuy nhiên, Tho vào phòng lấy một con dao Thái Lan chạy đuổi theo anh Thanh. Tho cầm dao xông vào đâm liền hai nhát nhưng anh Thanh né được. Đến nhát thứ ba, do không né kịp, anh Thanh bị đâm vào thái dương. Tho rút dao ra nhưng lưỡi dao gãy trong đầu làm anh Thanh gục xuống đường bất tỉnh.

Anh Thanh được đưa đến BV Quân đoàn 4 cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Sau đó, anh được chuyển lên BV Chợ Rẫy để phẫu thuật lấy lưỡi dao ra khỏi đầu. Hiện nạn nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Lý Tho khi bị bắt giữ.

Riêng Tho, sau khi đâm người đã bỏ trốn, đến hơn 21 giờ cùng ngày thì bị công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 20-11, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bắt giữ Trần Văn Bình (tự Chảo, ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) do đã có hành vi lạm dụng sự tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Trung tá Võ Văn Hồng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình là đối tượng có “số má” trong giới giang hồ, thường xuyên tụ tập băng nhóm để quậy phá và đánh chém người trên địa bàn giáp ranh quận Thủ Đức và Thuận An. Bình có tiền án, tiền sự, từng ra tù vào khám nhiều lần.

Đầu tháng 3-2012, Bình mượn chiếc xe Wave của anh Nguyễn Công Thật “để đi công việc”. Tin lời Bình, anh Thật cho Bình mượn, Bình mang xe đi cầm lấy 3 triệu đồng tiêu xài rồi bỏ trốn.

Nạn nhân đến trình báo và công an vào cuộc truy xét. Sau tám tháng lẩn trốn, ngày 20-11, Bình vừa xuất đầu lộ diện đã bị các trinh sát bắt giữ.

XUÂN LƯƠNG