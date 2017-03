Bắt hai hung thủ giết người

Chiều 24-11, anh Nguyễn Xuân Chiến (Phó Giám đốc Công ty Khai khoáng và Thương mại Đại Phúc, trụ sở tại Nghệ An) đến quán cà phê. Tại đây, một nhóm thanh niên, trong đó có Biện đã gây sự với anh Chiến. Biện chạy vào quán lấy một chai rượu ngoại đánh vào đầu anh Chiến. Biện cầm chai rượu vỡ đâm vào đầu, mặt anh Chiến.

Anh Chiến được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh đã tử vong.

Cùng ngày, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết đã bắt Hà Văn Hiếu (trú xã Yên Hợp, Quỳ Hợp), nghi can sát hại em Vi Thị Nhàn (học lớp 8 Trường THCS xã Yên Hợp).

Trước đó, tối 25-11, em Nhàn đi tìm trâu nhà bị lạc. Không thấy Nhàn về nhà nên gia đình tìm kiếm và phát hiện em nằm chết trong cánh đồng mía. Bước đầu, Hiếu khai thấy em Nhàn vào vườn mía, Hiếu chặn giữ em Nhàn lại để “tâm sự” sau đó sát hại em.

Đ.LAM