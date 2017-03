Bắt hai kẻ giả cảnh sát hình sự để “chạy án”

Ngày 3-7, Khoa đang điều trị tại BV Sài Gòn (quận 1) thì gặp Minh Hải, nghi can cướp giật tài sản người nước ngoài bị công an bắn bị thương ở đùi cũng điều trị tại đây. Mẹ Hải hỏi Khoa có quen Công an quận 1 không và nhờ “chạy án”. Khoa nói có quen, sau đó nhắn với Minh đóng giả vai cảnh sát hình sự quận 1. Lúc 22 giờ ngày 3-7, Khoa điện thoại nói vụ việc và nhờ Minh lo. Minh ra giá 35 triệu đồng. Mẹ Hải đã gặp và đưa Minh số tiền trên, có làm biên nhận. Minh hứa với mẹ Hải đến 17 giờ ngày 4-7 là Hải được về. Số tiền trên Minh không chia cho Khoa đồng nào. Chờ lâu quá mà thấy Hải không được thả, mẹ Hải đã đến Công an phường Bến Nghé tố cáo.

LƯU NGUYỄN