Bắt hai nghi can buôn lậu ô tô qua biên giới

Sau một thời gian theo dõi, cơ quan điều tra nắm được Tích và Hoàng nằm trong một đường dây buôn lậu ô tô tổ chức tinh vi. Đường dây này chuyên vận chuyển ô tô trái phép từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, chiều 6-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Tân Biên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát và Pc45 Công an TP.HCM tổ chức bắt, khám xét khẩn cấp Tích, Hoàng, thu giữ năm xe ô tô tang vật và tài liệu, giấy tờ liên quan.

Qua điều tra ban đầu, Tích và Hoàng khai nhận thường xuyên móc nối một người đàn ông Campuchia để mua xe ô tô rồi vận chuyển về TP.HCM ký gửi vào Công ty PS (trụ sở tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) để chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ đường dây buôn lậu ô tô này.

THỤC KHÁNH