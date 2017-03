Bắt hai nghi can giết người, cướp tài sản

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Kim Phương (mẹ của Đông) vì có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Được biết rạng sáng 28-4, người dân khu tái định cư KCN Tân Hương phát hiện thi thể một người nam bị trói chặt hai tay, hai chân bằng băng keo màu trắng. Cơ quan công an xác định nạn nhân là anh TCT (ngụ xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước). Tại hiện trường, công an thu giữ một đôi dép và 50.000 đồng. Qua bốn ngày truy xét, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai nghi can Thái và Đông.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận có ý định nhắm vào người đồng tính để cướp tài sản. Trong khi lên mạng săn tìm “con mồi”, Đông biết T. là người đồng tính nên hẹn gặp T. tại một khu đất vắng. Khi T. đến, cả hai khống chế, trói T. rồi sát hại T. để cướp xe máy Attila cùng nhẫn vàng. Sau đó, cả hai bán chiếc nhẫn được 6,5 triệu đồng. Riêng điện thoại thì Đông giữ lại sử dụng, chiếc xe Attila Đông mang về Long An nhờ bà Phương bán giùm.

LÊ THANH