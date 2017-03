Bắt hai nghi can hiếp dâm bạn gái

Khuya 6-8, sau khi tổ chức ăn nhậu, Hải tìm đến nhà em NTT (16 tuổi, trú xã Đại Hiệp) đòi nói chuyện, sau đó định dùng vũ lực hiếp dâm. Tuy nhiên, em T. đã chống cự quyết liệt khiến Hải đau đớn, phải bỏ chạy. Trên đường về, Hải còn nhắn tin “khoe” với Hùng đã hiếp dâm T. tại nhà T. Nghe vậy, Hùng liền tìm đến nhà T. rồi dùng sức mạnh khống chế, hiếp dâm nạn nhân T. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hùng bỏ về nhà.

Ngày 7-8, gia đình em T. đã trình báo vụ việc. Công an huyện Đại Lộc đã đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị vết thương. Tại cơ quan công an, Hùng và Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng do uống nhiều rượu nên không kiềm chế được bản thân.

L.THỦY