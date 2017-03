Bắt hai nghi can liên quan vụ nổ mìn ở Hải Phòng

Hai nghi can này là hai cha con (ngụ xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) hành nghề buôn bán vật liệu nổ. Đêm đó, hai nghi can đi ôtô chở khối thuốc nổ nặng hơn 100 kg qua xóm 4 thì có người dân phát hiện nên đã bỏ lại bên đường. Sau đó, hai cha con quay lại nơi vứt thuốc nổ, châm lửa đốt rồi tẩu thoát. Hai nghi can khai đốt nhằm phi tang tang vật chứ không biết thuốc sẽ nổ.

Cùng ngày, UBND huyện Thủy Nguyên đã trích ngân sách 120 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong vụ nổ mìn. 10 hộ thiệt hại nặng được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ; 15 hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ; 40 hộ được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.

K.LINH