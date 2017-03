Bắt hai người giả danh công an, nhà báo

Từ trình báo của người dân, trưa 15-1, tại một quán cà phê, công an đã bắt quả tang Hải và Tuấn đang viết biên nhận nhận tiền của một hộ dân ở Long Mỹ. Khi tiếp xúc với người dân, Tuấn xưng là công an hình sự, còn Hải xưng là nhà báo của báo BVPL đang đi công tác. Công an huyện Long Mỹ đã làm rõ Tuấn không phải công an hình sự mà trước đây từng làm công an xã ở Đồng Tháp nhưng đã nghỉ việc, còn Hải chỉ có giấy giới thiệu là cộng tác viên của báo BVPL.

Ngày 13-1, Hải và Tuấn đến Long Mỹ xưng là công an hình sự và nhà báo, nói sẽ giúp giải quyết những vướng mắc về pháp luật, tranh chấp đất đai. Cả hai gặp một người dân ở xã Long Trị đang có tranh chấp đất đai và gợi ý đưa tiền để lo việc tác động giải quyết nhanh.

GIA TUỆ