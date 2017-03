Bắt hai người “làm luật” tại Bến xe Vinh

Minh và Thủy đe dọa các nhà xe muốn ra vào trong Bến xe Vinh để bắt khách và rước khách dọc quốc lộ phải “đóng thuế” tháng từ 500.000 đến hàng triệu đồng/xe. Nếu không đưa tiền, Minh và Thủy đe dọa, cản trở việc rước khách và đập phá xe. Với thủ đoạn trên, Minh và Thủy đã cưỡng đoạt các nhà xe khoảng 20 triệu đồng. Hiện Công an TP Vinh đang mở rộng điều tra và kêu gọi các nhà xe hoặc nạn nhân bị cưỡng đoạt đến trình báo công an.

Cùng ngày, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Xuân Thủy (36 tuổi, ngụ phường Lãm Hà, Kiến An) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 22-8, Thủy viết thư nặc danh đặt trước cửa nhà bác sĩ NTH, công tác tại BV Trẻ em Hải Phòng. Trong thư Thủy yêu cầu gia đình bà H. phải đưa 50 triệu đồng, nếu không đáp ứng thì con gái của bà H. sẽ bị hãm hại. Bà H. đã đặt gói tiền dưới gốc cau trước cửa nhà. Tuy nhiên, do Thủy hoảng sợ nên không nhìn thấy bọc tiền. Hôm sau Thủy gửi tiếp lá thư thứ hai dọa “nếu không giao 50 triệu đồng, sẽ bắt cóc bà H. và đòi tiền chuộc 500 triệu đồng”.

Qua xem xét hiện trường, giám định chữ viết trong thư tống tiền, Công an quận Kiến An đã bắt giữ Thủy. Thủy khai trước đây ở trọ tại nhà bà H. và có phát sinh mâu thuẫn nên tống tiền bà H. để trả thù.

ĐẮC LAM - H.HOÀNG