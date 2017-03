Bắt hai nữ đạo chích chuyên trộm tài sản nhà thờ

Hiện công an đã tạm giam Lâm Thị Dư (ngụ phường Phước Bình, quận 9, TP.HCM) và Nguyễn Thị Kim Hoa (ngụ phường 13, quận 6). Dư là bị can trong vụ trộm cắp tài sản ở nhà thờ Đồng Xoài, Bình Phước nhưng được cho tại ngoại và cấm đi khởi nơi cư trú vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Hoa là vợ Tô Văn Sơn, người bị Công an tỉnh Bình Phước bắt trong vụ trộm cắp tài sản ở nhà thờ Đồng Xoài.

Được biết từ tháng 6 đến tháng 7-2012, một số nhà thờ trên địa bàn TP Cần Thơ liên tục bị mất trộm. Kẻ gian giả làm con chiên đến làm từ thiện, tham quan, hành lễ,… nhằm thăm dò, lén lút lấy chìa khóa đem làm chìa khác, sau đó lợi dụng thời cơ đột nhập phòng riêng của các linh mục để trộm cắp tài sản.

Qua khám xét, công an thu giữ tại nhà Dư gần 185 triệu đồng cùng bốn biên nhận cho mượn 550 triệu đồng. Bước đầu Dư và Hoa khai nhận thực hiện trót lọt năm vụ trộm cắp tài sản tại nhà thờ ở An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang với tổng giá trị tài sản trộm cắp khoảng 800 triệu đồng.

GIA TUỆ