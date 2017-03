Bắt hai ô tô chở gỗ lậu

Sáng 2-8, trung tá Ngô Văn Hải, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2-8, lực lượng chức năng phát hiện ô tô khách (loại xe 12 chỗ ngồi, chưa xác định danh tính tài xế) chở 27 khúc gỗ bằng lăng và xe tải loại 2,5 tấn do Nguyễn Văn Em (SN 1982, trú tại thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chở hơn 8 ster lõi gỗ hương, chạy từ huyện Sơn Hòa (Phú Yên) theo Quốc lộ 1A ra các tỉnh phía Bắc.

Khi chiếc xe tải đến thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, lực lượng chức năng đã vây bắt. Riêng xe chở khách lao thẳng vào gác chắn tàu lửa khi tàu sắp đến, kéo lê 2 gác chắn 30 m rồi tiếp tục bỏ chạy. Sau gần 1 giờ bị rượt đuổi hơn 50 km, khi đến phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tài xế xe khách bỏ lại xe và tang vật rồi tẩu thoát. Các ngành chức năng đang tạm giữ phương tiện và tang vật để điều tra.