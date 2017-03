Bắt hai tài xế xe ôm “hai ngón”

Trước đó, tối 2-8, anh Ngô Nguyên Linh đi nhậu về đến trước căn nhà số 255 Hoàng Văn Thụ thì dừng lại và ngồi ngủ trên xe do quá say. Lợi dụng lúc anh Linh ngủ say, Phước và Hiển (hành nghề chạy xe ôm) đang đậu xe gần đó đến móc túi anh Linh lấy bóp bên trong có nhiều giấy tờ và 15 triệu đồng. Khi anh Linh sực tỉnh, phát hiện mất tài sản đã tri hô. Cùng lúc, Công an phường 2, quận Tân Bình tuần tra ngang qua, bắt gọn hai kẻ móc túi, thu hồi tài sản giao trả lại cho người bị hại.

PHẠM THỦY