Bắt hai “trùm” làm bột ngọt giả

Trước đó, sáng 31-5, Công an quận 11 đã bắt quả tang Hùng và Dũng đang đóng gói bột ngọt giả hiệu Ajinomoto tại số nhà 84 Ông Ích Khiêm (phường 14, quận 11). Tại hiện trường công an thu giữ 30 kg bột ngọt giả thành phẩm, 750 kg bột ngọt nguyên liệu chưa qua tinh luyện và hàng trăm kg nguyên phụ liệu, bao bì và dụng cụ sản xuất. Bằng cách trộn bột ngọt chưa tinh luyện với đường cát rồi đóng gói đem tiêu thụ tại các chợ địa bàn TP.HCM và một số tỉnh lân cận (chủ yếu là Long An). Từ lời khai của cả hai, công an khám xét bốn điểm tiêu thụ bột ngọt tại chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình) và chợ Phú Lâm (quận 6) thu giữ thêm 42 kg bột ngọt giả đang bày bán.

LƯU NGUYỄN