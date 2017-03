Bắt hai “trùm” thuốc lá lậu

Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), cho biết liên quan đến hai đường dây tàng trữ, buôn bán hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (Dũng “trâu”) và Phùng Thị Nhan (cùng ngụ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An). Đồng thời, cho Lê Thị Phượng (ngụ huyện Bình Chánh) tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Bà “trùm” và các “chân rết”

Theo điều tra ban đầu, Phùng Thị Nhan với vai trò cầm đầu. Để phanh phui đường dây buôn lậu này, Công an huyện Bình Chánh bắt đầu từ “chân rết” của “bà trùm” Nhan. Trước đó, chiều 13-7, Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh tiến hành kiểm tra nhà số C10/19 ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A do Lê Thị Phượng làm chủ. Tại nhà Phượng, công an thu giữ 5.480 gói thuốc hiệu Jet và Hero.

Nguyễn Văn Dũng (Dũng “trâu”) và số thuốc lá bị bắt quả tang. (Ảnh do CA cung cấp)

Khi công an đang lập biên bản tạm giữ tang vật thì Nhan tìm đến đòi Phượng trả tiền mua thuốc lá. Qua đó, Nhan khai nhận là đầu mối cung cấp thuốc lá lậu cho Phượng và chị của Phượng là Lê Thị Kỷ. Từ lời khai này, công an tiếp tục khám xét nhà Kỷ thì phát hiện trong nhà Kỷ có một căn hầm bí mật dưới giường ngủ chứa 8.350 gói thuốc Jet và Hero. Kỷ khai cất giấu số thuốc lá này cho hai người tên “Lượm” và “chị Ba” để được trả công 1 triệu đồng/tháng.

Qua khai thác, “trùm” Nhan khai mua thuốc lá từ Campuchia của một phụ nữ tên Nhung, sau đó bán lại cho Phượng và Kỷ. Hằng ngày, Phượng gọi điện thoại cho Nhan đặt hàng lượng thuốc lá cần mua. Sau khi Nhan giao thuốc, Phượng sẽ phân phối cho các tiệm tạp hóa ở huyện Bình Chánh và quận Bình Tân để kiếm lời. Tại thời điểm bắt quả tang (ngày 13-7) “trùm” Nhan chở 1.200 gói thuốc lá đến nhà giao cho Phượng, còn 600 gói thuốc Jet, Nhan nhờ chồng chở sang nhà cho Kỷ.

“Ông trùm” Dũng “trâu” sa lưới

Ngoài đường dây buôn thuốc lá lậu của Phùng Thị Nhan, Công an huyện Bình Chánh xác định Nguyễn Văn Dũng, tên thường gọi là Dũng “trâu” cũng là một đầu nậu lớn chuyên mua bán thuốc lá lậu từ Campuchia về Đức Hòa, Long An rồi tuồn vào nội thành TP.HCM. Dũng “trâu” không trực tiếp ra mặt mà giao cho hai người con là Cường và Uy làm nhiệm vụ canh đường và thuê một số thanh niên làm “nài” chở thuốc lá lậu với tiền công 120.000 đồng/chuyến.

Việc đuổi bắt “nài” vận chuyển thuốc lá lậu trên đường với tốc độ cao có thể gây ra nhiều tai nạn nguy hiểm nên Công an huyện Bình Chánh đã lập kế hoạch mai phục, bắt giữ một cách an toàn. Đúng 8 giờ sáng 9-7, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp cùng Công an xã Phạm Văn Hai, tuần tra tại địa bàn. Có hai thanh niên chở thuốc lá lậu phóng như bay trên đường khi thấy công an đã vứt xe bỏ chạy. Tuy nhiên, cả hai đã bị tạm giữ. Đó là hai anh em ruột Nguyễn Quốc Uy và Nguyễn Quốc Cường. Công an lập biên bản quả tang đối với Cường, Uy và tang vật hơn 2.600 gói thuốc lá ngoại. Từ lời khai của Cường và Uy, Công an huyện Bình Chánh tiến hành bắt khẩn cấp Dũng “trâu” là chủ số thuốc lá trên về hành vi buôn bán hàng cấm. Đồng thời, công an tiến hành xử phạt hành chính Nguyễn Anh Hiếu là đối tượng chở thuốc lá thuê cho Dũng.

